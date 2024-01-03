Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran\'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

İRAN HEYETİ YARIN TÜRKİYE'DE

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte Türkiye'ye gelecek heyette Dışişleri, Yol ve Şehircilik, Ticaret, Petrol, Elektrik ve Enerji, İçişleri ve Savunma bakanlarının olması da bekleniyor.