Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 40. Toplantısı açılış programında konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam coğrafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar kanla, acıyla, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Toplantısı açılış programındaki konuşmasına besmele çekerek başladı.

Erdoğan, Asya ile Avrupa'yı birleştiren, kültürel mirası ve zengin tarihiyle medeniyetin müşterek değerlerinin sembolü olan kadim şehir İstanbul'da katılımcıları misafir etmenin, İSEDAK Başkanı olarak kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

İslam dünyasının en önemli ekonomik ve ticari işbirliği platformu olan İSEDAK'ın 40. oturumu münasebetiyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, "Burada alınacak kararların, çıkacak sonuçların, bütün İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında ev sahipliğimizde üye ülkelerimizin de desteğiyle İslam dünyasının kalkınma meselelerine yönelik program ve projeleri hayata geçiren bu kıymetli komitenin inşasında çok emeği olan Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı ve dönemin diğer devlet büyüklerini rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan 40 yıl boyunca İSEDAK'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesine katkı veren, bu çatı altında gayret gösteren tüm herkesi şükranla andığını söyledi.

Bu süreçte nice sıkıntıların, nice zorlukların üstesinden geldiklerini vurgulayan Erdoğan, "Hayal denilen, olmaz denilen, hatta birçok alanda imkansız görülen nice başarıya beraberce imza attık. Bu platform zemininde ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. Şunu büyük bir kıvançla ifade etmek isterim ki bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok iyi bir seviyedeyiz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız. Niyetimiz hayırdır, Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayrolacaktır. 'Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyor, gayretlerimizi hayra tebdil etmesini Rabb'imden niyaz ediyor, bunun için tüm kalbimle dua ediyorum." diye konuştu.

"İslam coğrafyası kan, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi"

Son toplantıdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için, ağır imkanlarla dolu bir yıl geçirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslam coğrafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar kanla, acıyla, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. İsrail'in 3 ay önce Gazze'ye yönelik saldırısıyla başlayan katliamlarda 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Yine aynı saldırılarda 100 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit ve yaralılarımızın 3'te 2'sini kadın, çocuk ve bebekler oluşturuyor. 360 kilometrekarelik daracık bir alana hapsettikleri 2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler. Biz bu toplantıları yaparken dahi şu an Gazze'de ve Lübnan'da ümmetin çocukları ölmeye, yetim ve öksüz kalmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'nın ortasında kurulan imha kamplarını gölgede bırakacak bir vicdansızlığa önce Gazze'de, son 6 haftadır da Lübnan'da hepimiz şahitlik ediyoruz."

(Sürecek)