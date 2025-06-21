Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok kutuplu dünyada, 2 milyarlık İslam aleminin tek başına bir kutup haline gelmesi şarttır. İslam dünyasının çok daha büyük rol oynayacağı ancak aynı zamanda daha fazla sorumluluk üstleneceği bir dönemin arifesindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in "İki birden, üç ikiden ve dört de üçten iyidir. İttifak ediniz." hadisişerifini aktardı.

Filistinlilerin kendi içlerinde milli birlik sağlayacakları günlere ulaşmasını canıgönülden arzu ettiklerini kaydeden Erdoğan, "İşte bugün, burada olduğu gibi hepimiz Filistin halkı için seferber olmuşken kardeşlerimiz arasında bölünmüşlük, parçalanmışlık görmek bizleri üzüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nerede olursa olsun ayrışmayı, kutuplaşmayı, birlikteliğe ve dayanışmaya tahvil etmenin en samimi arzuları olduğunu belirterek "Çok kutuplu dünyada, 2 milyarlık İslam aleminin tek başına bir kutup haline gelmesi şarttır. İslam dünyasının çok daha büyük rol oynayacağı ancak aynı zamanda daha fazla sorumluluk üstleneceği bir dönemin arifesindeyiz. Türkiye'nin Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı bölgemizdeki şiddet sarmalının İsrail tarafından yeniden tetiklendiği, istikrar ve barışın tehdit edildiği bir ortamda başlıyor. İsrail'in Filistin'de olduğu gibi Suriye, Lübnan ve İran'daki haydutluklarını durdurmak için daha fazla dayanışma sergilememiz şart." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın kurulduğu günden bu yana hep barış ve diyalog mesajı taşıdığına, her türlü aşırıcılığa karşı dimdik durduğuna dikkati çeken Erdoğan, bundan sonra da sırt sırta verip zorlukların üstesinden beraber geleceklerini, 57 üyesiyle Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük ikinci uluslararası örgüt olan teşkilatı daha iyi işletmek, verimli hale getirmek, ekonomik ve toplumsal gelişmenin bir aracı olarak çalıştırmak mecburiyetinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hucurat suresinin "Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse, kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz." ifadelerini içeren 10. ayetini aktararak "Bunun için önce kendi içimizdeki ihtilafları çözeceğiz. Kendi meselelerimizi, kendi ortak aklımızla ve irademizle sahiplenmezsek başkalarının çıkarlarına hizmet etmiş oluruz. Ortak bir tarihin, ortak bir medeniyetin hepsinden önemlisi ortak bir inancın mensupları olarak, istikbalimizi ilgilendiren her konuda çözüm üretecek irade ve kapasiteye ziyadesiyle sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

"Suriye halkı, hamdolsun geleceğine her bakımdan çok daha umutlu bakıyor"

Dönem başkanlığı sırasında da İslam düşmanlığıyla mücadeleyi aktif şekilde sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliğine dönmüş olmasından ve uluslararası topluma yeniden entegrasyonu yönünde alınan mesafeden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin yüz binlerce şehit vererek kazandığı muhteşem zafer, yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Suriye halkı, hamdolsun geleceğine her bakımdan çok daha umutlu bakıyor. Türkiye olarak, Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durması için bu ülkeye çok boyutlu desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunmasıyla kalıcı istikrara kavuşması için hepimizin yani tüm İslam aleminin desteğine ihtiyacı var. Bu konuda teşkilat üyesi tüm ülkelerin Suriye'ye gereken katkıyı vereceğine yürekten inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle diğer ülkeler arasında güçlü bir köprü vazifesi gören Müslüman azınlıkların ve toplulukların sorunlarıyla daima yakından ilgilenilmesi, onlarla sarsılmaz bir dayanışma içinde olunması gerektiğini ifade ederek, bu konuda teşkilatın şimdiye kadar izlediği tutumu ve aldığı kararları önemsediklerini dile getirdi.

"Üye ülkelerimizin UNRWA'yı madden ve manen destekleyerek İsrail'in oyunlarını bozmalarını bekliyoruz"

Filistinli mültecilere sahip çıkma noktasında yeri doldurulamaz görev icra eden Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail tarafından felç edilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Teşkilatımızın ve tek tek üye ülkelerimizin UNRWA'yı madden ve manen destekleyerek İsrail'in oyunlarını bozmalarını bekliyoruz. Ankara'da açılacak temsilcilik ofisiyle bundan sonra ajansa olan desteğimizi inşallah daha görünür hale getireceğiz. Bu vesileyle Kamerun'u başarılı dönem başkanlığı için tebrik ediyor, Afrikalı üyelerinin teşkilatımız bünyesinde ağırlığının giderek, artmasından mutluluk duyduğumuzu bilhassa ifade ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT'nin 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)