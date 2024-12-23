Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 bütçesinin en temel vasfı, ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu vefat eden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeline Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Erdoğan, dün Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Aralarında merhum büyük dedemin de olduğu Sarıkamış şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyorum. Allahuekber ve Soğanlı Dağlarında vatan savunması esnasında kar çiçekleri gibi toprağa düşen kahramanları minnetle yad ediyor, Rabb'im asil ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bugün 2024 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Kabine toplantımızda dış politikadan ekonomiye, sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarımızdan göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla hem son iki haftayı etraflıca değerlendirdiler hem de önümüzdeki döneme dair talimatlarımızı aldılar. Her zaman altını çizdiğim gibi biz 'Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin' ikazını rehber edinmiş bir kadroyuz. 2024 yılını tamamlarken, bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif şekilde sorguluyor, diğer taraftan da gelecek yıla dair yol haritalarımızı tekemmül ettiriyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda da bu hassasiyetimiz tecessüm etmiştir. Şunu bir defa vurgulamak isterim. Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık, çıtayı daima yukarıya taşıdık. Şimdi de hedeflerimiz doğrultusunda azim, cesaret ve sabırla ilerliyoruz."

"Fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7'nci, Türkiye Yüzyılı'nın 2'nci bütçesini 17 Ekim'de Gazi Meclis'in takdirine sunduklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerimiz cumartesi günü Genel Kurul'da 317 'evet' oyuyla kabul edildi. 2025 bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2025 bütçesinin en temel vasfı, ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır. Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcımız (Cevdet Yılmaz) gerek Hazine ve Maliye Bakanı'mız (Mehmet Şimşek) bütçenin detaylarını ve hedeflerini derli toplu bir şekilde anlattı. 2025 yılı bütçesine 'Halkın bütçesi değil' diyenlere sadece şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci inşallah 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız."

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmanın 2 yıldır gündemlerinin ilk sırasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "2023 ve 2024 yılında bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira para harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolarlık harcama yaptık. Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetlerimiz kapsamında toplam 584 milyar lira ayırdık. Deprem turistleri ne yaparsa yapsın biz en son hak sahibi vatandaşımız da güvenli yuvasına ve ticarethanesine kavuşana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız." diye konuştu.

"Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar lira"

Erdoğan, 2002'den beri hazırladıkları tüm bütçelerde sosyal devlet ilkesini hayata geçirmeye özel önem verdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Halkın kaynaklarını, toplumun çeperlerinden başlayarak halkımızın tamamı için kullandık. 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır. Enerjide vatandaşımıza verdiğimiz destekleri emeklilerle olan buluşmamızda genel hatlarıyla paylaşmıştım. Bakınız 2002'de asgari ücretli bir kardeşimiz evinde kullandığı 200 kilovatsaat elektrik için aylığının yüzde 20'sini, 100 metreküp doğal gaz için ise yüzde 26'sını ayırmak mecburiyetindeydi. Bugün aynı miktar elektrik için aylığının yüzde 2,4'ünü, doğal gaz için yüzde 5,6'sını ayırması yeterlidir. En düşük emekli aylığı alan vatandaşımız 2002'de elektriğe maaşının yüzde 15,3'ünü, doğal gazda yüzde 19,3'ünü harcıyordu. Şimdi bu oranlar elektrikte yüzde 3,3'e, doğal gazda yüzde 7,7'ye geriledi. 2024'te vatandaşlarımızın her 100 liralık doğal gaz faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik."

"Vatandaş odaklı bir anlayışla bütçemizi şekillendirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçeden 472 milyar lira kaynak tahsis ettik. 'Suyun fiyatını indireceğiz' vaadiyle göreve gelip, son 5 yılda suya yüzde 100'ün üzerinde zam yapanlar özellikle bu söylediklerimizi mahcubiyetle not etmelidir. Birçok şehrimizde vatandaşlarımızın su faturaları elektrik faturalarından daha yüksek geliyor. Bunun takdirini milletimizin yaptığına ve yapacağına inanıyorum. Diğer başlıklarda da vatandaş odaklı bir anlayışla bütçemizi şekillendirdik. 2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla kaynak ayırdık. Yatırımlar için tahsis ettiğimiz tutar ise 1 trilyon 568 milyar liradır. 2025 yılı boyunca da çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz."

(Sürecek)