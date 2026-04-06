Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Ekonomik ve Siyasi Gündemi Değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Ekonomik ve Siyasi Gündemi Değerlendirdi

06.04.2026 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel krizlere rağmen ekonomik istikrarını koruduğunu, enerji ve gıda güvenliğinde sorun yaşanmadığını belirterek, yatırım ve hizmet odaklı politikalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki vatandaşlara saygı ve sevgilerini ileterek, aile, dış politika, ekonomi, enerji ve diğer başlıklarda kapsamlı istişareler yapılan bir kabine toplantısını tamamladıklarını açıkladı. Toplantıda alınan kararların ülkeye ve millete hayır getirmesi için dua ettiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin ana muhalefetin yapay gündemlerine takılmadan hedeflerine doğru ilerlediğini, hükümetin gündeme hakim olduğunu ve kimsenin gündem dayatamayacağını vurguladı. Erken veya ara seçim gündemde olmadığını belirterek, bölgedeki krizler sırasında tek gündemlerinin ülkeyi ateşten uzak tutmak ve milletin sofrasındaki ekmeği büyütmek olduğunu söyledi.

Ekonomik konularda, Türkiye'nin küresel rekabette avantajlı konumunu koruduğunu, Dünya Ekonomik Forumu Ülke Stratejisi Toplantısı'nda 16 ülkeden yatırımcıları ağırladıklarını ve yatırım fırsatlarını sunduklarını aktardı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide yaşanan şoklara rağmen, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, tedarik ve depolamada sorun yaşamadığını, kaynak çeşitlendirme politikasının değerinin anlaşıldığını ifade etti. Gübre ve hammadde tedariklerinin önceden yapıldığını, gıda arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağını belirtti. Eşel Mobil sistemiyle vatandaşlara koruma kalkanı oluşturulduğunu, motorin ve benzin fiyat artışlarının sübvanse edildiğini açıkladı.

Turizm ve ihracat odaklı sektörlere yönelik 120 milyar liralık kredi paketi devreye alındığını, dezenflasyon programında taviz verilmediğini, istihdam, üretim ve ihracatın korunmasının öncelik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin stratejik coğrafyası, güçlü altyapısı ve genç iş gücüyle yeni dönemin cazibe merkezi olmaya aday olduğunu söyledi. 5G teknolojisinin 81 il merkezinde hizmete alındığını, 2 sene içinde tüm ülkede yaygınlaştırılacağını belirterek, sulama yatırımları kapsamında 563 yeni eserin ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

Dış politikada, İran'daki savaşın diplomatik çabalara rağmen devam ettiğini, İsrail'in gerilimi beslediğini ifade etti. Türkiye'nin hakkın, hukukun ve barışın tarafında olduğunu, savaşın sona ermesi için diplomatik temasları hızlandırdıklarını söyledi. Uluslararası toplumun bu gidişata dur demesi gerektiğini vurgulayarak, barış için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Kabine, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

