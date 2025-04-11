Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Görüştü

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için önümüzdeki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.