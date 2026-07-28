Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verildi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yaptığı açıklamada, "British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Zeydi anlaşmaların imza törenine katıldı. Törenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Zeydi'yi bölgenin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde üstlendiği görevi vesilesiyle bir kez daha tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, önceki Başbakan Sudani ile de ilişkileri kurumsal temelde güçlendirmeye matuf stratejik adımlar attıklarını kaydetti. Erdoğan, "Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz de Türkiye olarak kendisine ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazırız" dedi.

Görüşmede ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını ifade etti. İlişkileri daha da ileriye taşıyacak belgeleri imzaladıklarını söyleyen Erdoğan, "Yanıbaşımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu" diye konuştu. Erdoğan devamında şunları kaydetti:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ İÇİN IRAKLI KARDEŞLERİMİZLE DİYALOG HALİNDEYİZ"

"Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Öte yandan, Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ortamının kendilerini sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da iş birliğini derinleştirmeye sevk ettiğini dile getirdi. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi'nin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahade ettik" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KAPSAMLI ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANMASI"

Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşmasının dün itibariyle sona erdiğini anımsatan Erdoğan, "Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur" diye konuştu.

Erdoğan, suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğinin ilerletilmesi yönünde Türkiye'nin iradesinin tam olduğunu ve su konusunun akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir iş birliği alanı olarak görüldüğünün altını çizdi. Erdoğan, Irak ile geçen yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini çok daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirtti.

"Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabaları ve bilhassa Suriye ile süren temaslarını yapıcı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz" diyen Erdoğan, Irak Türkmenlerine Başbakan Zeydi'nin de hassasiyetle yaklaştığını gördüğünü kaydetti. Erdoğan, "Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Selman Ağaoğlu kardeşimize yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum" dedi.

"COĞRAFYA BİZE İKİ NEHİR VERDİ, ÜÇÜNCÜ NEHİR EKONOMİ NEHRİ OLSUN"

Erdoğan'ın ardından konuşan Başbakan Zeydi, Türkiye'ye ziyaretlerinin protokol icabı olmadığını vurgulayarak, asırlar öncesine dayanan ilişkilerin pekiştirilmesinin bir nişanesi olduğunu söyledi. Coğrafyayı, uygarlığı ve suyu paylaştıklarına dikkat çeken Zeydi, enerji, ulaştırma, eğitim, su ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

"Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz" diyen Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Coğrafyanın kendilerine iki nehir verdiğini ve kendilerinin üçüncü nehri istediklerini söyleyen Zeydi, "Artık bu nehir ekonomi nehri olsun ve bu da Kalkınma Yolu'dur. Ülkelerimiz ve Doğu ile Batı birbirine bağlanacak. İlişkilerimiz daha ilerleyecektir. Ekonomik kaynaklarımızı yücelteceğiz. Enerji alanında daha fazla petrol pompalayacağız" diye konuştuk. Bu esnada Erdoğan, "Sayın Başbakan, 'Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz' diyor. 'Başba yere' diyor, 'Muhtaç olmayın'" dedi. Erdoğan ilgili Bakan'ı kast ederek, "Evet, Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz, Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi, ihtiyacımızı karşılar" diye konuştu.