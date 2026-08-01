Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kiralık sosyal konut) Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kiralık sosyal konut) Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kiralık sosyal konut) Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kiralık sosyal konut) Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.' - Son Dakika