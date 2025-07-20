Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından KKTC'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, "TUR" uçağı ile İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri uğurladı.