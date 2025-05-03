Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Teknofest'te: "Dünyada Siha Teknolojisinde En Gelişmiş İlk 3 Ülke Arasında Yer Alıyoruz"

(LEFKOŞA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada; "Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen KKTC TEKNOFEST'te açıklama yaptı. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kıymetli gençler teknolojide bir dünya markası olan TEKNOFEST'in 11.sini Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim.

"SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz"

Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

"Asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz"

Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliği ile Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz.

"Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız"

KKTC'ye Türkiye'den elektrik getileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'den KKTC'ye denizin altında suyu getirdik. Şimdi ikinci etap, inşallah elektriği de getireceğiz. Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Gözleri karanlığa alışkın olanlar, aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türk'ünden uzak duranlar elbette TEKNOFEST'ten rahatsız olacaklardır. Kılık kıyafetten rahatsız olanlar, faşizan tavırlar sergileyenler elbette buradan rahatsız olacaklardır. Buradan sen kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun? Biz bununla ilgili çok mücadele verdik ve bu mücadeleyle buralara geldik.

YÖK ve YÖDAK arasında ilerlettiğimiz proje ile adayı bir eğitim merkezi haline getiriyoruz. Belge güvenliği ve dijital altyapı noktasında Türkiye'de hangi imkanlar varsa KKTC'de de inşallah aynısı olacak"