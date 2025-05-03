Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Teknofest'te: "Dünyada Siha Teknolojisinde En Gelişmiş İlk 3 Ülke Arasında Yer Alıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Teknofest'te: "Dünyada Siha Teknolojisinde En Gelişmiş İlk 3 Ülke Arasında Yer Alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada; "Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

03.05.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(LEFKOŞA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada; "Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen KKTC TEKNOFEST'te açıklama yaptı. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kıymetli gençler teknolojide bir dünya markası olan TEKNOFEST'in 11.sini Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim.

"SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz"

Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

"Asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz"

Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliği ile Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz.

"Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız"

KKTC'ye Türkiye'den elektrik getileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'den KKTC'ye denizin altında suyu getirdik. Şimdi ikinci etap, inşallah elektriği de getireceğiz. Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Gözleri karanlığa alışkın olanlar, aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türk'ünden uzak duranlar elbette TEKNOFEST'ten rahatsız olacaklardır. Kılık kıyafetten rahatsız olanlar, faşizan tavırlar sergileyenler elbette buradan rahatsız olacaklardır. Buradan sen kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun? Biz bununla ilgili çok mücadele verdik ve bu mücadeleyle buralara geldik.

YÖK ve YÖDAK arasında ilerlettiğimiz proje ile adayı bir eğitim merkezi haline getiriyoruz. Belge güvenliği ve dijital altyapı noktasında Türkiye'de hangi imkanlar varsa KKTC'de de inşallah aynısı olacak"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest, Teknoloji, Etkinlik, Politika, Güncel, Dünya, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Teknofest'te: 'Dünyada Siha Teknolojisinde En Gelişmiş İlk 3 Ülke Arasında Yer Alıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:33:53. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Teknofest'te: "Dünyada Siha Teknolojisinde En Gelişmiş İlk 3 Ülke Arasında Yer Alıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.