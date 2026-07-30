Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile ortak basın toplantısında konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Lübnan'dan Türkiye'ye 17 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaret nedeniyle Avn'a teşekkür etti.

Avn'ın aynı zamanda çok tecrübeli bir asker olduğunu dile getiren Erdoğan, Avn'ın sene başında Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini Lübnan'da güvenliğin temini noktasında da çok önemli gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avn'a başarılar diledi.

"Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz"

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da 10 Temmuz'da İstanbul'da ağırladığını ve bu görüşmede iki ülke münasebetlerini değerlendirdiklerini hatırlatarak, "Bugün Sayın Avn ile de bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Lübnan'ın uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, bu minvalde Orta Doğu'da en başından beri hedefledikleri istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında da Lübnan'ın yer aldığını anlattı.

Erdoğan, Avn'ın son dönemde diplomatik girişimlerini de yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek."

"Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026'dan bu yana 4 bin 300'den fazla Lübnanlının yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla Lübnanlının yaralandığını, 1 milyon kişinin evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum."