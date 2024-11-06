- Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a hareket etti
BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlayarak Macaristan'a hareket etti.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım'da başlayan Kırgızistan temasları sona erdi. Erdoğan, temaslarını tamamlayarak başkent Bişkek'ten ayrıldı. Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak, TSİ 15.00 sıralarında Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılarak Macaristan'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a hareket etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?