Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Zirvede ana gündem maddesi "Suriye" olacak.

18.12.2024 16:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek.

ERDOĞAN, MISIR'A GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 11'inci D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gideceğini bildirdi.

ANA GÜNDEM SURİYE

Altun, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız, 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır. Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır\'a gidiyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • soner yavuz:
    gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor arkadaş bu ülkede halk mutlu değil artık cumhur ittifakını görmek istemiyor kimse bu ülke sayenizde emeklilerle birlikte battı gitti ülkeyi batırdınız ülke cematlere teslim edildi sen büyümekten bahsediyorsun büyüdüyse bu ülke hemen erken seçim yapında görelim bakalım cumhur ittifakı olarak kaç oy alıyorsunuz deneyin 44 31 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Vay be reisimiz mısırı da fethedecek helal olsun bir İzmirli olarak çok seviyorum 25 19 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Araplarda Araplarda mujganda mujgan 18 4 Yanıtla
  • Fero63 null:
    inşaallah uçağın sağ salim gider gelir 4 18 Yanıtla
  • Tas Ruhi:
    Netanyahu da gidiyor 4 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bizim kripto Laurence NETANYAHU nun elini öpmeye gidiyor 2 3 Yanıtla
  • Ali Veli:
    cuma günü gitse bari 4 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    eski amon hutep akhenaton Ülkesi veziriuzarsif Hz Yusuf 1 0 Yanıtla
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