Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.