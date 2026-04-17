Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Görüştü

17.04.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Sandu ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Liderler, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere bir çok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerimizin devam ettiğini, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temaslarımızı artırdığımızı söyledi. Cumhurbaşkanımız, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı."

Kaynak: ANKA

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Türkiye, Moldova, Savunma, Ekonomi, Kültür, Enerji, Güncel, Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 23:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.