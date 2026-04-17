Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Sandu ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Liderler, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere bir çok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerimizin devam ettiğini, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temaslarımızı artırdığımızı söyledi. Cumhurbaşkanımız, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı."