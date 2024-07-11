Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi'nde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Scholz'a Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı ve işbirliği çağrısında bulundu.
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11.07.2024 00:39:05. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
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