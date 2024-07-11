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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO- Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir süre görüştü.

Erdoğan, oturum öncesinde ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı ayaküstü sohbet etti.