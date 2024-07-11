Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkaları zirvesi kapsamında Mütefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısına katıldı. Ukrayna Devlet başkanı Volodemir Zelenski ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkaları zirvesi kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiyenin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Kradeniz tahıl girişiminin yeniden canladırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Görüşmede,Türkiye'nin barışa zemin hazırlamak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduklarını belirtti."