Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkaları zirvesi kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski ile de bir araya geldi.

11.07.2024 20:27
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(ANKARA) - Cumhurbaşkani Recep Tayyip  Erdoğan ABD'nin başkenti Washington'da  düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkaları zirvesi kapsamında Mütefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısına katıldı. Ukrayna Devlet başkanı Volodemir Zelenski ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da  düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkaları zirvesi kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy  ile görüşmesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiyenin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için  gayretlerine devam ettiğini, Kradeniz tahıl girişiminin yeniden canladırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Görüşmede,Türkiye'nin barışa zemin hazırlamak adına arabuluculuk dahil  her türlü girişime hazır olduklarını belirtti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

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