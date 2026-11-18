Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ülkelere çağrıda bulundu: İsrail'e karşı harekete geçmeliyizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğü bir sürece hep beraber tanıklık ediyoruz. Burada İslam aleminin de ciddi bir öz eleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak harekete geçmeli ve İsrail üzerinde daha ağır bir baskı kurulmasını sağlamalıyız" dedi.
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