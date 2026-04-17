Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i Kabul Etti: İran'da Barışa Ulaşana Kadar Ateşkesin Uzatılması İçin Çalışacağız

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İran'da barışa ulaşana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacağını belirttiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere, İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız kabulde, iki ülke arasındaki iş birliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran'da barışa ulaşana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacağımızı söyledi.

Cumhurbaşkanımız, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgemizde yaşanan kaosun, Filistin'in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Pakistan'ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan'ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye'nin desteğinin her zaman süreceğini belirtti."