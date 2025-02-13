Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.

13.02.2025 21:17  Güncelleme: 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.

Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Zerdari ile bir araya geldi.

SÜRPRİZ HEDİYE

Basına kapalı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zerdari'ye "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Zerdari, Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinde Togg'un önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari\'ye Togg hediye etti
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Asıf Ali Zerdari, Pakistan, Politika, Türkiye, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Çelikk:
    Dükkan Senin Reis, Türkiye Açlıktan Ölüyor.. Senin Yaptığına Bakk!... 122 30 Yanıtla
  • Vahdet Ercan:
    Babanızın malı edin ya 104 25 Yanıtla
  • Murat Çil:
    maşallah yakışır devletimize önce hediye edilir sonra o ülkenin piyasasına girilir ilk adım çok doğru helal olsun başkanımıza 51 67 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    emeklisine hakkı olan aylıgı verirken eli titrer saga sola hediye ve para sacar. 65 23 Yanıtla
  • barış özcan:
    Togg devletin malı değil, özel sektör. Yerli üretim ve istihdam olduğu için, Devlet ön ayak oldu ve arsa desteği verdi. Bundan daha iyi reklam olur mu, siz tv lerde saniyede ne deli paralar veriliyor bir bilseniz, bunun zeka işi olduğunu anlarsınız. Günlerdir reklamı yapılıyor hemde 2 milyona. 34 33 Yanıtla
  • ismail Atabey:
    Ülkede evlatlarına mama ve bez alamıyor iken 43 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yaktın Ülkeyi Erdoğan Umurunda Değil.. Bildiğini Okuyorsun Ne Olacak Bu Türkiye'nin Hali??? 38 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DAĞITIN DAĞITIN, ÖKSÜZ UN, YETIMIN HAKKINI DAĞITIN 34 14 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Hediye ettigiyle kalır 27 12 Yanıtla
  • mert çelik:
    Ahhh 21 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 22:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.