Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari\'ye Togg hediye etti

barış özcan:

Togg devletin malı değil, özel sektör. Yerli üretim ve istihdam olduğu için, Devlet ön ayak oldu ve arsa desteği verdi. Bundan daha iyi reklam olur mu, siz tv lerde saniyede ne deli paralar veriliyor bir bilseniz, bunun zeka işi olduğunu anlarsınız. Günlerdir reklamı yapılıyor hemde 2 milyona.