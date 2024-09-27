Erdoğan'dan Fatih Fırkateyni'ne Selam - Son Dakika
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Erdoğan'dan Fatih Fırkateyni'ne Selam

Erdoğan\'dan Fatih Fırkateyni\'ne Selam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda geçiş yapan gemileri selamladı. Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih Fırkateyni'ne telefonla bağlanan Erdoğan, Türk Deniz Kuvvetleri'nin güçlenmesi ve barışın sağlanması konusundaki commitment'ini vurguladı. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nda 16 yüzer unsurun katılımıyla 'Denizde Resmi Geçit Töreni' gerçekleştirildi.

27.09.2024 21:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemileri selamladı.

Fatih Fırkateyni'ne telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mürettebatın Dolmabahçe Ofisi'nin hemen karşısına demir attığını belirterek, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda demirlemiş durumdalar. Kendilerini buradan selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin envantere alınan yerli ve milli platform ve sistemlerle hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğinin söylenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ederek, fırkateyni ve bahriyeli kardeşlerini şahsı ve milleti adına bir kez daha selamladı.

İstanbul Boğazı'nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edildi

27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında "TCG ANADOLU" nizam rehberliğinde, fırkateyn, korvet, hücumbot, kurtarma gemisi ve denizaltıdan oluşan toplam 16 yüzer unsur ile İstanbul Boğazı'nda "Denizde Resmi Geçit Töreni" icra edildi.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'ta bulunan türbesi, denizcilere özgü bir selamlama şekli olan çımariva ile selamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Fatih Fırkateyni'ne Selam - Son Dakika

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