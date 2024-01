Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri demokratik olgunluk içinde tamamlayacağına inanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ihtimali göz önüne alan ve alternatif çözüm yollarını anında devreye sokacak bir yaklaşımla inşallah bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Buluşması" programına katıldı.

Dünyada, bölgede ve ülke içinde yaşanan zorlu süreçlerin ürünü olan sıkıntıların farkında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli birlik ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Küresel ve bölgesel krizlerin ürünü ekonomik dalgalanmaları insanları, hükümetlerinin ötesinde, devletlerine düşman etmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gençler başta olmak üzere kimi vatandaşların zihin ve gönül dünyalarını bulandırarak, senaryoları hayata geçirebilecek bir zemin oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin yaşamış olduğu tüm badirelere rağmen asla taviz vermediği demokratik olgunluğundan rahatsızlık duyanlar, faşizmin en lümpen biçimlerinin güzellemesine giriştiler. Öyle ki bu uğurda İsrail'in vahşetini, Batı dünyasının bu vahşete verdiği desteği yüceltenlere, insanı insan yapan değerleri çiğneyip geçenlere dahi rastlayabiliyoruz. Eskilerin deyimiyle 'kış kışlığını, gavur gavurluğunu elbette yapacaktır.' Bize düşen görev, milletimizi bu hakkaniyet, adalet, ahlak ve insanlık dışı İslam ve Müslüman düşmanı, Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır. Sık sık dile getirdiğimiz bir gerçeği burada tekrar hatırlatmak istiyorum, Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Milletimiz de sadece bu sınırlar içinde yaşananlardan sorumlu bir topluluk değildir. Türkiye'nin de milletimizin de hem etki hem sorumluluk alanı çok geniştir. Bunun hem tarihi ve kültürel geçmişimizden hem de inancımızdan ve fıtratımızdan kaynaklanan sebepleri vardır. Balkanlar'dan Kafkaslara, Asya'nın ortasından güneyine ve doğusuna, Afrika'nın kuzeyinden derinliklerine kadar inen geniş bir coğrafyada milyarlarca insanın gözleri ve kalpleri, unutmayın, bize dönüktür. Kazandığımız her başarı ve zafer nasıl bu geniş coğrafyanın dört bir yanında yankılanıyorsa aynı şekilde kayıplarımızın yol açtığı üzüntülerin de kalpleri hüzünlendirdiğinde şüphemiz olmasın. Gören gözler, işiten kulaklar, hakkı dile getiren diller ve hakikati teslim edebilen gönüllüler için bu anlamlı tablo gerçekten çok büyük bir sorumluluk demektir. Türkiye Yüzyılı işte bu bakış açısının hayatın her alanında gerçekleştireceğimiz atılımlarla ete kemiğe büründürülmesi demektir."

"Seçim sürecinde de üstün gayret bekliyorum"

Türkiye'nin 31 Mart 2024'te yeni bir seçime hazırlandığını anımsatan Erdoğan, "Sizler devletin ve onun başı konumundaki cumhurbaşkanının illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Bu sıfatla sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi önümüzdeki seçim sürecinde de üstün gayret bekliyorum." dedi.

Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin sağlıklı bir şekilde, huzur ve güven içinde yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her seçim dönemi gibi 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını, kargaşa ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir. Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti, ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. Bunu da adayların çalışmalarını hukuki sınırlar içinde rahatça yapabilmelerine yardımcı olarak, her vatandaşımızın seçim günü gönül rahatlığıyla oyunu kullanabilmesini sağlayarak, sandıklardaki oy sayımının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin ederek, sonuçların ilanının ve sonrasındaki işlemlerin sağlıklı olarak işlediğinden emin olarak, velhasıl sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız, emin bir şekilde yürümesini gözeterek öncelikle sizler yapacaksınız. Adalet teşkilatımız, seçim kurullarımız, emniyet teşkilatımız ve diğer destek birimlerimiz kendi sorumluluk alanlarındaki işleri ifa ederken sizler de koordinasyonu sağlayacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan ve alternatif çözüm yollarını anında devreye sokacak bir yaklaşımla inşallah bu seçimleri de suhuletle, tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum."

Emek ve çabaları için valilere teşekkür eden Erdoğan, görev yerlerine döndüklerinde oralardaki tüm vatandaşlara selam ve muhabbetlerinin iletilmesini istedi.

(Bitti)