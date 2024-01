Erdoğan: Amacımız şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır." dedi.

Erdoğan, açılışı yapılan AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin "Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, şehirleri algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çalıştıklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime kadar, gelmeyene gideceklerini, küskünü barıştıracaklarını, sevmeyeni sevdireceklerini, her eve, her iş yerine gireceklerini, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacaklarını belirten Erdoğan, "Kararsızları ikna edeceğiz. Zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Her seçimin önemli olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimi 31 Mart'ın da çok önemli olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Sizlerden seçim gününe kadar anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyorum." diye konuştu.

Salondakilere, "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikte taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Seçimi güven ve istikrar ikliminin tesis ve tahkimin vesilesi haline getirmeye var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu ve müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız?" sorularını soran Erdoğan, "evet" yanıtı üzerine "Rabbim hepinizden razı olsun. Sizlerin bu sevgisi, coşkusu, vefası bizimle isimli olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kimse hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Seçim Beyannamesi Başlığı: "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavı, "AK Eller, AK İller Yerel Kalkınma Başlıyor" diyerek 2004'te verdiklerini, ardından 2009'da "Her Şey Türkiye İçin. İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet" sloganı ile tekrar şehirlerin hizmetine talip olduklarını anımsattı.

Siyasi ve sosyal kaos dönemlerinin, denemelerinin zirveye ulaştığı 2014'te "Daima Millet, Daima Hizmet. Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez" mesajıyla vatandaşların huzuruna çıktıklarını belirten Erdoğan, son mahalli seçimlerin yapıldığı 2019'da memleket işi, gönül işi heyecanıyla sandığa koştuklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz için yine önemli bir dönemde gerçekleştireceğimiz, 31 Mart 2024 seçimlerinde ise 'Gerçek Belediyecilik; Hazırız, Kararlıyız' diye gidiyoruz. Biliyorsunuz 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Cumhuriyet'imizin ilk asrını bitirip, Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına girdik. Türkiye Yüzyılı, siyasetten ekonomiye, diplomasiden güvenliğe, hayatımızın her alanı gibi şehirlerimizi de kapsıyor. 'Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız' diyoruz. 'Her anında, hep yanında' diyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' olarak belirledik. Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 'AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu', ikinci bölüm 'Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik', üçüncü bölüm 'Dirençli şehirler', dördüncü bölüm 'Türkiye 100. yılında şehir ve çevre', beşinci bölüm 'Toplumsal vefa, öncelikli şehir ekonomileri', altıncı bölüm 'Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik', yedinci bölüm 'Kültür üreten şehirler', sekizinci bölüm de 'Hizmet ve eser belediyeciliği' başlıklarını taşıyor. Her bir ana başlığın altında o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerimizi içeren alt başlıklar yer alıyor. Bu beyanname hem AK Parti'nin artık bir markaya dönüşen belediyecilik birikiminin bir özeti hem de milletimize yeni dönem için verdiğimiz sözlerin bir belgesi mahiyetindedir."

"Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır"

AK Parti'nin her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarıştığını, bu konuda AK Parti'nin, bırakın önüne geçmeyi, kendileriyle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulamasını henüz göremediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların, şehirlerimize 5 yıl kaybettirme dışında, hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. İşte bu sebeple seçim kampanyamızın merkezine 'Gerçek Belediyecilik' sözümüzü yerleştirdik. Amacımız, şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır. Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca, belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik ne bir fazlasıyla, her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır."

(Sürecek)