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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün Babasıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şehit Gün'ün ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Erdoğan, ziyaret sırasında baba Gün ile telefonla görüşerek şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün\'ün Babasıyla Görüştü
14.01.2024 - 14:38,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki şehit Gün'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Abdülhamit Gül, aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün telefonuyla, baba Süleyman Gün ile görüştü.

Erdoğan, baba Gün'e başsağlığı dileyerek, "Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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