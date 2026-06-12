Selimiye Camisi 4 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı - Son Dakika
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Selimiye Camisi 4 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı

Selimiye Camisi 4 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı
12.06.2026 16:29
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"Sadece Türk-İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camisi'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. 4 yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu" - "Edirne asırlar boyunca Balkanlar'a açılan kapımız, fetihlerin karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin merkezidir. Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, Balkanların mütevazı ama başı dik kapısına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece Türk-İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camisi'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. 4 yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen Selimiye Camisi Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Konuşmasının başında katılımcıları selamlayan Erdoğan, görenlerin, bilenlerin, yolu bu şehre düşenlerin, Edirne için "Öylesine bir şehirdir ki ne eşi vardır ne benzeri. Toprağı misk, suyu kevserdir." dediği Edirne'de bulunmaktan, Edirneliler ile hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Açılışları, hizmetleri ve yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Cenabıallah'a hamdolsun. Edirne'yi vatan yaparak, sanat eserleriyle inci gibi işleyip donatarak, yeni fetihlere hazırlayarak bizlere emanet eden atalarımızın ruhu şad olsun. Edirneli olmak kimliğini, Edirne aidiyetini kalbinin üstünde bir madalya gibi gururla taşıyan tüm kardeşlerime selam olsun. Sizlerin şahsında Yahya Kemal'in Türk devletinin menşei olarak gördüğü başkentlerin anası Edirne'nin her ilçesinde, her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız için, ahde vefanız için, bize gösterdiğiniz bu teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu, Edirne'ye muhabbetinin denizler gibi olduğunu anlatan Erdoğan, "Bizim Edirne muhabbetimiz ırmaklar gibidir, Meriç gibidir, Tuna gibidir, özellikle Tunca gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz sıradağlar gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz alperenlerin, akıncıların, çağ açıp çağ kapayan Fatihlerin, şehri bayındır kılan mimarların aşkıyla mayalanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin sıradan bir şehir olmadığını, bir cihan imparatorluğunun rüyasını gören, İstanbul'un fethini müjdeleyen, her sokağı tarih kokan bir mektep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Edirne, Meriç'in huzuru, Tunca'nın zarafeti, Sarayiçi'nin ihtişamıdır. Edirne er meydanlarında asırlardır yankılanan dualardır. Kırkpınar'ın pehlivan nefesi, Balkanlar'dan Anadolu'ya uzatan kardeşlik köprüsüdür. Edirne asırlar boyunca Balkanlar'a açılan kapımız, fetihlerin karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin merkezidir. Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, Balkanların mütevazı ama başı dik kapısına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz."

Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camisi'ne gittiğini aktaran Erdoğan, "Selimiye, Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye'yi bakınız merhum Arif Nihat Asya nasıl tarif ediyor, 'Selimlerden kalma muhteşem miras, Sinanlardan kalma şanlı hediye. Kuvvetin tuğrası, sanatın mührü, kubbeler kubbesi bir Selimiye. Kükreyen, şahlanan, koşan atılan o mutlu yiğitler, o mutlu iman, sınırlar aşmayı kuşlardan değil, öğrenirdi senin ezanlarından.'" diye konuştu.

Erdoğan, program vesilesiyle tören alanında 32 bin vatandaşın bulunduğunu kaydederek, "Sadece Türk-İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camisi'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. 4 yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selimiye Camisi 4 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı - Son Dakika

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