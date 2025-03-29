Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

29.03.2025 19:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Faye'nin telefon görüşmesinde, Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü - Son Dakika

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