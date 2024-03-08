Erdoğan: Kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan: Kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yaptığı konuşmada, kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadıklarını belirtti. Erdoğan, kadınların 31 Mart'ta korku siyasetini reddedeceklerine inandığını ifade etti ve kadınlardan güçlü destek beklediklerini söyledi.

08.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Kadınlar konusunda aleyhimizde yürütülen onca propagandaya rağmen siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık. Biz kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık ama bizi itham edenlerin ellerine güç geçtiğinde kadınlara nasıl hakaret ettiklerini, fiziki saldırılarda bulunduklarını hep birlikte gördük, görüyoruz. Kadınların 31 Mart'ta bir kez daha korku siyasetini ellerinin tersiyle iteceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Bundan 22 gün sonra sandıklara giderek inşallah yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Belediye başkanlığından meclis üyeliklerine ve muhtarlıklara kadar her kademede kadın adayların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklemiş, siyasi hayatı boyunca kadınlarla beraber yol yürümüş bir kardeşinizim. Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar, yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir. 8 Mart'ı aracı kılarak devletimizin kadınlara yönelik politikalarını gözden geçiriyor, nerede bir eksik, nerede bir sorun tespit edersek onu gidermeye çalışıyoruz.

Kendimizi bugüne kadar asla sloganlara hapsetmedik. Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinde koştuk. Bu anlayışla kadınlarla buluşmalarımızda şiddetin önlenmesinden kadının güçlendirilmesine, istihdamdan hak ve özgürlüklere kadar geniş bir yelpazede yeni projeler, programlar, strateji belgeleri açıkladık. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde faydalanmaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Destek mekanizmalarıyla, reform paketleriyle, yenilikçi uygulamalarla kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmeye gayret ettik.

"KADINLA AİLE ARASINDA DUVARLAR ÖREN HER TÜRLÜ YAKLAŞIMI REDDEDİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz. Amacımız sırasıyla kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendirmektir. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Bizim inancımızda ve kültürümüzde aile, toplumun temel direğidir. Aile bireyleri ayakta tutmuş, toplumu yozlaşmalara karşı korumuş, iyi, güzel ve doğru olanın yaşayarak öğretilmesini temin etmiştir. Şurası tartışmasız bir gerçek ki, aile ne kadar güçlüyse, bireyler de o derece güçlü, muhkem ve diri olmuştur. Aynı şekilde ailenin zayıfladığı, aile kurumunun yara aldığı dönemlerde kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin tüm bireyler de kötüye gitmiş, toplum kan kaybetmiş, zafiyet yaşamıştır. Bu bakımdan güçlü aile sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir. Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartı ise güçlü kadındır. Hal böyleyken aileyle kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadınla aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz, farklı ambalajlar içinde toplumumuza sunulan bu tür bakış açılarını sadece milletimizin değil, tüm insanlığın istikbali adına tehlikeli buluyoruz.

"ÜLKEMİZDE AİLE KAVRAMINA KARŞI ALERJİSİ OLAN BİR KESİM ESKİDEN BERİ VAR"

Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var. Bunlar modernleşme ve batılılaşma iddiasıyla aile mefhumuna karşı adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Öyle bozuk bir bakış açısından bahsediyoruz ki Bakanlığımızın adında yer alan aile kavramından bile rahatsız oluyorlar. Bunların bir başka özelliği de lafa gelince özgürlüğü, demokrasiyi, insan hak ve hukukunu kimseye bırakmamalarıdır. Ama kendi kalıplarına uymayan herkesi ötekileştirenler de yine bunlardır. Sorsanız kadın haklarını savunuyoruz derler fakat 28 Şubatvari vesayet dönemlerinde kadınların eğitim, çalışma ve siyasi temsil haklarının gasp edilmesine aleni destek verirler. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Aynı şekilde kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, ev kadınlarını hor, hakir görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar. Kendi mahallelerindeki kadına yönelik tacizleri, şiddeti, ayrımcılığı, haksız uygulamaları asla gündeme getirmezler. Yani söz konusu gerçekten kadınların temsil, eğitim, çalışma ve kamusal alanda özgürce var olma hakları olunca bunlar, ya yasakçılığın ya da çifte standardın yanında saf tutarlar.

Kadınlar konusunda aleyhimizde yürütülen onca propagandaya rağmen siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık. Hem belediye başkanlığımız hem de 21 yıllık iktidarlarımız dönemlerimizde bu tavrımızın aksine tek bir örnek gösterilemez. Bugün de aynı çevrelerin laf ömrü dolmuş söylemlerle kadınları tekrar korkutmaya çalıştığını üzülerek müşahede ediyoruz. Biz kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık ama bizi itham edenlerin ellerine güç geçtiğinde kadınlara nasıl hakaret ettiklerini, fiziki saldırılarda bulunduklarını hep birlikte gördük, görüyoruz. Kadınların 31 Mart'ta bir kez daha korku siyasetini ellerinin tersiyle iteceklerine yürekten inanıyorum. 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde kadınlardan yine güçlü destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sundu
    18:22 Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sundu

    Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.

  • Salesforce, sağlık sektörüne yönelik yapay zeka araçlarını piyasaya sürdü
    18:22 Salesforce, sağlık sektörüne yönelik yapay zeka araçlarını piyasaya sürdü

    Salesforce, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlayan iki yeni yapay zeka aracını tanıttı. Einstein Copilot: Health Actions, doktorların hasta yönetimini kolaylaştırırken, Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı ise sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı işlemelerine yardımcı oluyor. Bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını sağlayabilir ve çalışan tükenmişliği sorununa çözüm olabilir.

  • Telegram, kullanıcıların bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürme özelliği getirdi
    18:22 Telegram, kullanıcıların bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürme özelliği getirdi

    Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.

  • TSMC, Gelir Artışıyla Dikkat Çekiyor
    18:21 TSMC, Gelir Artışıyla Dikkat Çekiyor

    TSMC, son 2 ayda %9.4'lük bir gelir artışı yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin piyasa değeri 773 milyar doları aşarken, önümüzdeki dönemde 1 trilyon dolar barajını da aşması bekleniyor. Yapay zeka trendinin artmasıyla çip talebi de artarken, çip üreticileri bu talebi karşılamakta zorlanıyor.

  • Elon Musk, X Platformundaki İstatistikler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
    18:21 Elon Musk, X Platformundaki İstatistikler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

    Elon Musk, X platformundaki beğeni ve yeniden yayınlanma sayısı gibi istatistiklerin gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu ayrıntıların platformun ana amacından saptığını ve görüntü kirliliğine yol açtığını savundu. Musk'ın bu açıklamaları, X kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu kararı mantıklı bulurken, kimileri beğeni sayısını görmek istediklerini söylüyor. Elon Musk'ın gelecek için birçok yenilik yapacağı düşünülüyor.

  • Adıyaman'da Polis Ekiplerine Mukavemet Eden 2 Şahıs Gözaltına Alındı
    18:19 Adıyaman'da Polis Ekiplerine Mukavemet Eden 2 Şahıs Gözaltına Alındı

    Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarını alan polis ekipleri, mukavemet gösteren 2 şahsı gözaltına aldı. Direnç gösteren şahısların polis merkezine götürülmesi için takviye ekipler sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 18:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement