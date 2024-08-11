Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüşerek, Türkiye ile Somali ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini belirtti.

11.08.2024 21:18
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda yaptığı görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

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