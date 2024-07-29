Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin süreceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin artarak süreceğini kaydetti.