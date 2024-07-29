Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, terörle mücadeledeki desteğin süreceğini ve Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. İki ülke arasındaki işbirliğinin enerji ve savunma alanında da artarak devam edeceği belirtildi.

29.07.2024 21:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin süreceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin artarak süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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