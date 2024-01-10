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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya yalan haberlerle ülkemizi karıştırmaya çalışıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya yalan haberlerle ülkemizi karıştırmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Buluşması programında sosyal medyanın kontrolü küresel güçlerin elinde olan yalan haberlerle ülkemizi karıştırmaya çalıştığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimleri huzur ve güven içinde tam bir demokratik olgunlukla neticelendireceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya yalan haberlerle ülkemizi karıştırmaya çalışıyor
10.01.2024 - 21:57,  Güncelleme: 22:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Buluşması programında; "Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin ellerinde olan dolaşıma sokulan yarısı yalan yanlış haberlerle ülkemizi karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum. Seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Seçim sürecinde biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Valiler Buluşması programında konuştu. Erdoğan, programda şunları söyledi:

"Valiler şehirlerinde yetim halka babalık etmekle şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de hep açık olacaktır. Aksi halde orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmeti veremezsiniz. Bu beklentiyi dile getirmemizin sebebi, devlet geleneğimizin bize aynı hakikati işaret etmesidir.

Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inanmadığımız bu basit oyunların hedefi bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah yine başaramayacaklar. Milli birliğimizin düşmanları sosyal fay hatlarını bu sefer yabancı düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.

"SON GÜNLERDE KARŞIMIZA ÇIKMAYA BAŞLAYAN 28 ŞUBATVARİ MÜSAMERELERİN GERİSİNDEKİ GÜÇLERİ BİLİYORUZ"

Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor. Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak. Bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedeflerimizden uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, yine başaramayacaklar. Dünyada bölgemizde ve ülke için yaşadığımız zorlu süreçlerin ürünü olan sıkıntıların farkındayız. Milli birliğimizin düşmanı sosyal fay hatlarını İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.

"SEÇİMLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇİN YAPILMASI ŞARTTIR"

Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin ellerinde olan dolaşıma sokulan yarısı yalan yanlış haberlerle ülkemizi karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum. Seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Seçim sürecinde biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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