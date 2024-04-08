Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, Veliaht Prens'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü - Son Dakika
Bursa'da İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden bir yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı ancak itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi ve dumanlardan etkilenen 3 yolcuya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı ve otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde aniden alev alarak yanmaya başladı. Otobüs şoförü tarafından fark edilen alevler sonucunda 35 yolcu hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği belirlendi.
Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahıs gözaltına alınırken, yaralı kadının tedavisi devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?