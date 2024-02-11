Erdoğan: Tekirdağ\'a misafir olduk, projelerimizi anlatamadık

Seçim çalışmalarına Tekirdağ'da düzenlediği mitingle devam Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta Tekirdağ'a misafir olduklarını söyledi.
Seçimlere 50 gün kaldığını belirten Erdoğan şöyle konuştu:
"Şehrimizi hiç bir zaman ihmal etmedik kaderine terk etmedik. Her fırsatta Tekirdağ'ın misafiri olduk. ya partimizin kongreleri ya toplu açılış törenleri ya da seçim mitinglerimiz vesilesi ile şehrimize sık sık geldik. Sizlerle hasret giderdik. Son olarak bundan 8 ay önce Tekirdağ'lı kardeşlerimizle birlikteydik. 14-28 Mayıs seçimlerinde temennimiz Tekirdağ'da cumhur ittifakının renkleri ile boyamaktı. Ancak bu arzumuzu maalesef gerçekleştiremedik. Hayırlısı olsun diyoruz. Demek ki kendimizi ve projelerimizi Tekirdağ'lı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte yetersiz kaldık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde telafi etmeye var mıyız? Bunun için önümüzde 50 gün var. Bu 50 günü çok iyi değerlerdirmemiz lazım. Hata varsa düzeltecek sıkıntı varsa giderecek şayet insanımıza ulaşma noktasında engeller varsa mutlaka aşacağız. Ağlamak yok. Çok daha fazla sayıda Tekirdağ'lı kardeşimizin gönlüne girmenin yollarını arayacağız. Ama hiç bir şart altında tercihinden dolayı milletimizi asla yargılamayacak milletimize karşı kesinlikle hürmetsizlik etmeyeceğiz. Kardeşlerim şunu bir kez daha samimiyetle ifade etmek isterim. Biz ayıran ve ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz. Bize oy versin veya vermesin sandığa giden özgür iradesini ortaya koyan kullandığı oyla demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir."
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