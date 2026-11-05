Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz"
Kaynak: AA