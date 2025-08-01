Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı\'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'ndaki konuşmasına gençleri selamlayarak başladı.

TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerin heyecanını paylaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirten Erdoğan, kendilerini böyle güzel bir atmosferde buluşturan Vakıf mensuplarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde, 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerin 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler, yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler. Yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler." dedi.

Öğrencilere rehberlik eden, birikimiyle genç kardeşlerine yeni ufuklar çizen tüm hocaları tebrik eden Erdoğan, "Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, TÜGVA'nın eğitim, kültür sanat, spor faaliyetleriyle 11 yıldır çok kıymetli hizmetler verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Vakıf okulları, enderun okulları, doğa kampları, münazara yarışmaları, kitap okuma kulüpleri gibi programlarla milyonlarca gencimize ulaşıyor. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA, milletimize yakışan, vicdanlı, onurlu, merhametli bir duruş sergiliyor. Vakfımızın daha pek çok alandaki başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Tabii şunu da gayet iyi biliyoruz. Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de işte bu hizmetlerdir. Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını, mülkünü yağmalayan değil, vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. TÜGVA'ya karşı husumetleri bu yüzden. Ama onlara bugün kötü bir haberim var. Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız."

(Sürecek)