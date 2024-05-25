Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Samsun'da 29 Nisan 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler ve eklemeler bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?