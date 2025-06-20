Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital teknolojileri konu alan nice yeniliğin bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma, savunmadan diplomasiye, tarımdan ticarete her sahada güçlü bir varlık gösterdiğini belirterek, "Türkiye olarak bu baş döndürücü değişime en hızlı uyum sağlayan hatta çoğu alanda öncülük eden ülkelerden biriyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (TETZ) yaptığı konuşmada, Bakanlık personelini, öğretmenleri, öğrencileri ve katılımcıları selamladı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen zirvede bulunduğu için memnuniyetini dile getiren Erdoğan, geleneksel hale gelen zirveyi bu sene de başarıyla tertip eden Milli Eğitim Bakanlığını, Bakan Yusuf Tekin'i ve ekibini tebrik ederken, organizasyonun paydaşlarına da teşekkür etti.

Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden programa iştirak eden misafirlere, "Göz bebeğimiz İstanbul'a hoş geldiniz." diyen Erdoğan, gerek akademide gerekse teknoloji ve iş dünyasında başarılarıyla öne çıkan isimlerin programa katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Yapay zeka ve inovasyonun eğitimdeki rolünün tüm yönleriyle ele alınacağı zirvenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bugün aynı zamanda 2024-2025 eğitim öğretim yılını da nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor, her bir yavrumuza Rabb'imden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek Türkiye Yüzyılı tasavvurumuzu her veçhesiyle hayata geçirecek bu evlatlarımızın kıymetli ailelerine, Edirne'den Iğdır'a 81 ilimizin tamamında, köylerimizde, ilçe ve şehir merkezlerimizde fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize, kar, yağmur demeden, mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan maarif ordumuzun bütün neferlerine en içten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlik mesleğini icra ederken şehit düşen Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve aynı kutlu ideal uğrunda canlarını feda eden tüm şehit öğretmenleri rahmetle, minnetle yad etti.

Üzerinde emeği olan ve hayatını kaybetmiş tüm hocalarına Cenabıallah'tan rahmet, hayatta olanlara sıhhatli ömür dileyen Erdoğan, bu hafta cumartesi ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilere Allah'tan zihin açıklığı diledi.

Teknolojinin hayatın her alanına derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve kuantum bilişimi gibi nice yenilik, bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma, savunmadan diplomasiye, tarımdan ticarete her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşırken, bilgiyi işleme, analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Türkiye olarak bu baş döndürücü değişime en hızlı uyum sağlayan hatta çoğu alanda öncülük eden ülkelerden biriyiz. Gerek savunma sanayiinde son 23 yılda elde ettiğimiz tarihi başarılar gerekse eğitim teknolojilerinde yaptığımız devrim niteliğindeki hamleler, bu hakikatin en güçlü göstergelerini teşkil ediyor. Burada şu hususun altını özellikle çizmek arzusundayım. Bir ülke için eğitim, yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna, imkan ve kabiliyetleri itibarıyla çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur."

(Sürecek)