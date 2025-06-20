Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nde konuştu (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile Bakanlığımız arasındaki iş birliğimizi artırıyoruz. Gerek öğrencilerimizin birbiriyle iletişimi, gerekse veli öğretmen arasındaki iletişimin BiP uygulamasıyla yapılmasını teşvik edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (TETZ) yaptığı konuşmada, kökleri ve tarihiyle bağlarını koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş, istikbalini yabancıların ve yabancı ideolojilerin insafına bırakmış eğitim anlayışının sonunun hüsran olacağını söyledi.

Merhum münevver Samiha Ayverdi'nin "Memleketin dert ve davalarına başını eğmiş her vatandaşın bilmesi gereken bir gerçek vardır. O da bir ölüm kalım meselesi olarak ele alınması gereken hususun eğitim ve öğretim politikamız olduğu hakikatidir." tespitini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tespitlerin ne kadar doğru olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Biz de bu hakikatler ışığında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı bir sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Fiziki ve teknik imkanlardan sınıf mevcutlarına, eğitim kurumlarımızı çağın ihtiyaçlarına karşılayan modern ve güçlü bir yapıya kavuşturduk. Müfredatı yeniledik, eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik. Teknolojik altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik. İnsan ve bilgi odaklı kültür ve medeniyet değerlerimize dayalı milli ve manevi hasletlerimizle barışık bir eğitim sistemini yeni baştan inşa ettik. Bu sistemin en kritik bileşenlerinden biri de 2011'de başlattığımız ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle çok daha ileri bir seviyeye taşıdığımız Fatih projesi oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital teknolojileri her sınıfa ulaştırmak ve okullarda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak üzere hayata geçirilen bu proje kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulun ağ altyapısının kurulumunun tamamlandığını, çok kısa bir süre içinde 8 bin 200 okulun daha ağ altyapısını kurup, bu okullara yüksek hızlı internet hizmetini sunacaklarını kaydetti.

Ayrıca 13 bin 800 okula yüksek hızlı ve güvenli fiber internet erişimi sağladıklarını, bu hizmeti 18 bin okula daha ulaştırmak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, 27 bin 962 okulu kablolu internet, 4 bin 382 okulu mobil internet, kırsalda bulunan 1040 okulu ise uydu üzerinden internetle buluşturduklarını anlattı.

"Toplam 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik"

Erdoğan, böylelikle tüm okullara etkin şekilde internet hizmeti kurduklarına dikkati çekerek, "Öğrencilerimizin modern, katılımcı ve zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 51 bin 758'i son 2 yılda olmak üzere toplam 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. Bu sayıyla Türkiye'yi neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta kurulumunu tamamlamış ilk ve tek ülke konumuna getirdik. Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını ve yetkinliklerini geliştirmek için okullarımızda bilişim teknolojileri sınıfları tesis ettik. Kullanım ömrü sona eren 1980 bilişim teknolojileri sınıfımızı güncelliyoruz." diye konuştu.

Son teknoloji ürünü tam donanımlı 1500 yeni sınıflar kurarak, 3 bin 480 sınıfla dijital eğitim altyapısını güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, içinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, yerli robotik kodlama kitleri, üç boyutlu yazıcılar ve etkileşimli tahtaların yer aldığı bu sınıfların yanı sıra 503 yenilikçi sınıfı da okullara bu sene itibariyle kazandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve bilişim ağıyla öğrenci ve öğretmenlere dijital eğitimde güçlü şekilde destek olduklarını dile getirerek, "İhtiva ettiği 3 bin 169 ders, 77 bin 14 içerik, 3 bin 407 kitap ve 85 bin 764 soruyla EBA öğrenci ve hocalarımızı başucu kaynaklarından biri haline geldi. Çalışmaları süren EBA Akademi ile öğrencilerimiz müfredattan bağımsız kişisel gelişimlerini destekleyen çeşitli alanlarda eğitim alabilecek. Yine bireysel öğrenme platformumuz MEBİ'yle öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı veriyor, her öğrencinin gelişimini bireysel düzeyde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen bilişim ağıyla öğretmen ve idarecilerin yenilikçi eğitim yaklaşımlarını desteklediklerini ve teknolojik eğitim metotlarını çeşitlendirdiklerinin altını çizen Erdoğan, öğretmenlerin farklı ülkelerden meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduğu TEA Platformu, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların pek çok eğitimden istifade ettikleri Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı Platformu, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren kullanıma açacağımız yabancı dil öğrenme platformu, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmek üzere uygulamaya aldığımız robotik kodlama platformu ve daha pek çok hizmetle eğitim çalışmalarına yeni teknolojileri kazandırmaya devam ettiklerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağının, önemli paradigma değişimlerine yol açacağının farkında olduklarını dile getirerek, "Çalışmalarımızı bu gerçeği dikkate alarak çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz. Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi'ni hazırlayarak geçen hafta kamuoyumuzla ve eğitim camiamızla paylaştık. Ortaokul ve lise müfredatına entegre ettiğimiz seçmeli yapay zeka derslerimizle teknoloji üreten, çözüm geliştiren ve sorgulayan genç bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Önümüzdeki 5 yıl içinde 100'ü aşkın yeni girişimciye önemli destekler sunacağız"

FEYZA ve HİSAR projeleriyle üniversiteye hazırlık, mesleki gelişim ve çok dilli öğrenme gibi alanlarda yapay zeka destekli çözümler ürettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin günlük öğretim faaliyetlerinde kullanabileceği yapay zeka destekli yardımcı asistan uygulamamızın çalışmalarına başladık. Eğitim teknolojileri ekosistemimizi her geçen gün büyütüyor, güçlendiriyoruz. 1280 firmayı kapsayan eğitim teknolojileri sektörümüz ile Bakanlığımız arasında yeni iş birlikleri geliştiriyoruz. Bu projelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 100'ü aşkın yeni girişimciye önemli destekler sunacağız. Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında yapılacak iş birliğiyle 100'ün üzerinde yerli girişimi küresel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye taşıyacağız. Bölgemizdeki son hadiseler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile Bakanlığımız arasındaki iş birliğimizi artırıyoruz. Gerek öğrencilerimizin birbiriyle iletişimi, gerekse veli öğretmen arasındaki iletişimin BiP uygulamasıyla yapılmasını teşvik edeceğiz."

(Sürecek)