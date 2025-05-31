Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Gençlik Zirvesi"nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirve dolayısıyla medeniyetin gül bahçesi İstanbul'da katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Erdoğan, bu anlamlı zirveyi düzenleyen TGSP ile buraya üye kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini, katılımcıların şahsında ülkenin dört bir yanındaki gençlerin tamamına selamlarını ve sevgilerini gönderdiğini belirterek, "Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı noktalarında kalbini kalbimizle, kaderini kaderimizle, ümidini ümidimizle birleştiren her bir kardeşime muhabbetlerimi iletiyorum. Pek çok alanda başarılarıyla tebarüz eden öncü isimlerin gençlerimizle bir araya geldiği bu programın ülkemiz, milletimiz, bilhassa da aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Platformu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletin aile politikalarına ilişkin görüşlerini içeren araştırması dolayısıyla tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, farklı kategorilerde ödüllerini takdim ettikleri gençleri gönülden kutlayarak başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

"Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum"

Katılımcılarla en son 2 yıl önce 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "Ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. O zirvede ayrıca gençlerimize verdiğimiz önemi, sizlere duyduğumuz güveni, hasbi ve kararlı bir şekilde ifade etmiştik. Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Ahde vefanız için, azminiz için, bilginizle, ufkunuzla, ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TGSP ile işbirliği, hedef birliği ve gönül birliği yapan kuruluşların varlığının kendilerine daima güç verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nice zorluğun, badirenin, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Türkiye'ye tarihi seçim başarılarını, dış politikadan hak ve özgürlüklere birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamlelerini birlikte yaşadık. Böylesine güçlü, kararlı, ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Şunu asla unutmamanızı burada özellikle sizlerden rica ediyorum. Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz."

(Sürecek)