Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor."
Kaynak: AA
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