Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız." dedi.

Levent'teki UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporu etkileyen altyapı eksikliklerini önemli ölçüde tamamladıklarını ifade etti.

Erdoğan, özellikle hızlı tren, havalimanları, otoyolları, bölünmüş yollar, köprüler ve diğer projelerle ulaştırma altyapısını tahkim ettiklerini, 26 olan havalimanı sayısının Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da hizmete alınmasıyla 58'e çıktığını söyledi.

"İstanbul'un çehresini değiştirdik"

Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul'da da çok önemli projelere imza attıklarına işaret eden Erdoğan, "Asrın projesi Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden dün önemi daha iyi anlaşılan Kuzey Marmara Otoyolu'na, üç pistin aynı anda kullanıldığı İstanbul Havalimanı'ndan toplam uzunluğu 362 kilometreyi bulan raylı sistem projelerine ve daha burada saymaya kalksak akşamı yapacağımız nice eser, yatırım ve hizmetle İstanbul'un çehresini değiştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sporda hak ettiği seviyeye gelmesi ve bu alandaki altyapısının dünya standartlarına kavuşması için 23 yıl boyunca seferberlik ruhuyla çalıştıklarını ifade ederek, "Şimdi bütün bu çabaları UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşımış oluyoruz. UEFA Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açıyor. Bu temsilcilik vasıtasıyla Türk futbolumuzun gelişimi adına UEFA'yla daha fazla temas kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda UEFA'nın bölge federasyonlarıyla daha hızlı iletişim ve koordinasyon sağlamasını kolaylaştıracaktır. Temsilciliğin bilhassa önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz çeşitli futbol organizasyonlarında da önemli roller üstleneceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul'da dün meydana gelen depremin etkilediği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Bugün sadece şunu önemle vurgulamak isterim, deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz.

Hep söylediğim gibi bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. El ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür. Çünkü biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkana ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım, yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, depremden, kazadan, beladan muhafaza buyursun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliğinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Programdan notlar

Programda, UEFA İstanbul Temsilciliğiyle ilgili kısa film izletildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin programda birer konuşma yaptı.

Hacıosmanoğlu ve Ceferin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış töreninin ardından Erdoğan, binayı gezerek incelemelerde bulundu.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve futbol kulübü başkanları da yer aldı.

