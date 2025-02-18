Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen de yer aldı.
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