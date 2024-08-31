Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bereketli denizleri korumak, buradan elde edilen geliri sürdürülebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek, "Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz.

31.08.2024 22:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bereketli denizleri korumak, buradan elde edilen geliri sürdürülebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek, "Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bir yandan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Yenikapı'daki 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda konuşan Erdoğan, balıkçıların avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza attıklarını, başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağlanan ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardıklarını, 12 ülkeyle de müzakerelerde son aşamaya geldiklerini, halihazırda Moritanya başta olmak üzere 8 farklı ülkede avcılık faaliyetinde bulunulduğunu söyledi.

Bu faaliyetleri başka ülkeler gibi sömürgeci anlayışla değil, kazan-kazan anlayışıyla yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizle birlikte yerel halkın, dost ve kardeş devletlerin de ortaya çıkan katma değerden istifade etmesini sağlıyoruz. Farkını hissettiren Türk yatırımcılarımız, kurdukları fabrikalarda ürünlerini işleyip bulundukları ülke vatandaşlarına istihdam oluşturuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde yurt dışı balıkçılık girişimlerini daha da artıracaklarını belirterek, "Ülkemizin ve siz balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere kalkan, kılıç, albakor ve kırmızı karides türlerinde aldığımız kota miktarları bunun göstergesidir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız." dedi.

"Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayınıza, bahtınız açık olsun"

Balıkçılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bereketli denizlerimizi korumak, buradan elde ettiğimiz geliri sürdürülebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Siz kardeşlerimden istirhamım; su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Benim balıkçı kardeşlerim evine ekmek götürdüğü mavi suları, çocuğunu okuttuğu, evladını evlendirdiği bereketli denizi en iyi koruyandır, kollayandır. Bu konuda sizden özellikle hassasiyet bekliyorum." diye konuştu.

Denizlerin, bereketli mavi suların, balıkların miras değil emanet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek nesillerimizin de bu lezzetten, sağlık kaynağından yoksun kalmasını istemeyiz. Denizlerimizin korunmasına, herkesten evvel balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini bekliyoruz. Sizlere bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayınıza, bahtınız açık olsun diyor, mavi sularımızı siz balıkçılarımıza emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balıklar denize bırakıldı

Halk oyunları gösterisiyle başlayan programda, balıkçılarla ilgili video gösterimi yapıldı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Trabzon'da üretilen ve Moritanya'da balıkçılar tarafından kullanılan yerli ve milli geminin maketi hediye edildi.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş sezon açılışı dolayısıyla dua etti.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilen balıklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerce denize bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı teknesine binerek, balıkçılarla bir süre sohbet etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz - Son Dakika

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