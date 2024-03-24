Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Edirne\'de Miting Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katıldığı, Edirne'de düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.
Programları kapsamında Keşan ilçesine gelen Turan, AK Parti İlçe Başkanlığının Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde düzenlediği mitinge katıldı.
Turan'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılan vatandaşlara seslendi.
Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, mübarek ramazan ayında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bu dönem Edirne'de çok farklı bir hava estiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"İnanıyorum ki Mustafa kardeşime bu dönemde de belediye başkanlığını kazandırmak suretiyle Keşan'ı emin ellere teslim etmiş olacaksınız. Bildiğiniz gibi İstanbul'da CHP 5 yıl kaybettirdi bize ama Keşan'ı sizler Mustafa Bey'e teslim etmek suretiyle Keşan emin ellerde oldu. Bu dönemde de inşallah Edirne'de de hava çok farklı esiyor. Orada da inşallah Belgin kardeşimiz belediye başkanlığını almak suretiyle Keşan, Edirne el ele verecek ve Edirne'yi çok farklı yere taşıyacağız. Durmak yok, yola devam. Hayırlı geceler ve bir haftamız var bir hafta sonra inşallah Keşan'da yine 'durmak yok' diyoruz, yola devam ediyoruz."
"Seçimlere çok az bir zaman kaldı"
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da Keşan'a olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhur İttifakı'nın vatandaşlara hizmet odaklı çalışmalarına devam ettiğini anlatan Turan, ülkenin kaderini tekrar inşa etmeye, mega projelere imza atmaya, omuz omuza, sadece millet merkezli siyaset yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Seçimlere çok az bir zaman kaldığını, Roman vatandaşların her seçimde olduğu gibi yine devletinin yanında olacağını ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Seçimlere çok az bir zaman kaldı, dört yıl bir seçim yok. Roman insanı devletin yanındadır. Milletini sever, bayrağını sever. Roman insanı akıllıdır, hassastır. Yarınını ve ülkesini düşünür. Altını çiziyorum tekrar seçim bitince dört yıl bir daha seçim yok. Biz isteriz ki bu millet nasıl ki ülkesinin başkanını seçti? Nasıl ki vekilini, bakanını seçti? Bir daha dört yıl bu seçim olmayacak. İsteriz ki Keşan'a Mustafa başkanıyla Bakanlığın Bülent Turan'ı, Meclis'in Fatma Hanım'ı omuz omuza, bir zincirin halkaları gibi beraber yürümeye devam etsinler. Bu halka kopmasın."
Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Helvacıoğlu'nun ilçeye çok güzel hizmetler yaptığının altını çizen Turan, altyapı sorununu çözen Helvacıoğlu'nun artık ustalık döneminin başlayacağını vurguladı.
"Kaynağı belli olmayan paraya bizim hukukumuzda kara para derler"
Turan, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin, "Mutlaka o kaynağı hukuk içerisinde bulmak, kamuoyuna bilgi vermek durumundayız." dedi.
Kara paranın cezasının vergi cezası olmadığını hatırlatan Turan, "Dört saat para saydılar. Para kimin? Biri diyor ki 'İl başkanlığını aldık'. Bir de diyor ki 'olur mu ona havale yapmıştık'. Canan Kaftancıoğlu'nu çağırıyor mahkeme, soruyor 'Para nerden?' Haberim yok' diyor. Kaynağı belli olmayan paraya bizim hukukumuz 'kara para' der. Kara paranın karşılığı vergi cezası değildir. Mutlaka o kaynağa hukuk içerisinde bulmak kamuoyuna bilgi vermek durumundayız." diye konuştu.
Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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