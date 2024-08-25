Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat\'ta Buluştu

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde han çadırında bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin kutlama etkinliği için Ahlat'a gelmişlerdir.

25.08.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli han çadırında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlama etkinliğine katıldı. Erdoğan, etkinlikler için Ahlat'a gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'ta han çadırında sohbet etti" denildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
15:34 Ne günlere kaldık ’’Avrupalı koca istiyorum’’ diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı Ne günlere kaldık! ''Avrupalı koca istiyorum'' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
23:52 İstanbul’da 38 katlı lüks sitede yangın İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın
22:42 Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat’ta hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat'ta hastaneye kaldırıldı
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
19:34 Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu
19:29 Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti
19:17 Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli’nin gala gösterimi yapıldı Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin gala gösterimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 21:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement