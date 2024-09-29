Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışında Konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi'nin sadece bir spor kompleksi olmadığını belirterek, "Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı öncesinde yapılan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasına salondakileri selamlayarak başladı.

Salondaki coşku, sevda ve heyecan için herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle bir aradayız. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde öne çıkan şehirlerin kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurduklarını dile getirdi.

Gelişmiş birçok ülkenin spor merkezlerine şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak baktığını vurgulayan Erdoğan, " Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya, spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah, bugünden sonra İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır." diyen Erdoğan, bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gideceğini belirterek, burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul'un ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inandığını söyledi.

"Eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı nice unutulmaz müsabakayla Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye'ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz."

(Sürecek)