Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz\'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu B.K’nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu B.K'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) aranan şahıslara yönelik müşterek çalışma yürütüldü. FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan darbeci ekipte yer alan ve 37 kişilik timin firari son mensubu olduğu belirlenen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K'nin yakalanmasına yönelik analiz ve takip çalışmaları gerçekleştirildi. B.K.'nin; 'Cumhurbaşkanına suikast', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' ile 'silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Çalışmalar sonucunda B.K., bugün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada, "FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz, Marmaris, Güvenlik, Güncel, Afyon, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
Otomobiller için yeni vergi uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var
Pakistan’da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
08:57
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
08:31
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
07:52
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
00:50
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 09:43:16. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.