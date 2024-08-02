Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da cuma namazı kıldı

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için aynı camide kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.

Erdoğan, namazın ardından bir grup vatandaşla sohbet edip camiden ayrıldı.