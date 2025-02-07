Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık. Toplam uzunluğu 344 kilometre olacak süper hızlı tren hattımız, saatte 350 kilometre hıza çıkarak seyahat süresini 80 dakikaya indirecek." dedi.

Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Sarıyer- Kilyos Tüneli ve bağlantı yolu projesinin devam ettiğini belirtti.

İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını söyleyen Erdoğan, "Marmaray ile bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 271 milyon yolcu taşıdık. Bay Ekrem, laf ola beri gele yok. Verdiğim rakamlara dikkat et, ondan sonra da kendine gel." ifadesini kullandı.

Hizmete sundukları metro hattı uzunluğunun 162 kilometreye ulaştığını aktaran Erdoğan, "Şu anda Halkalı- İstanbul Havalimanı hattımızın 17,5 kilometrelik Halkalı- Arnavutköy kesimiyle 4,53 kilometre uzunluğundaki Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosunun da yapımına devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin yapım çalışmaları da sürüyor. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık. Toplam uzunluğu 344 kilometre olacak süper hızlı tren hattımız, saatte 350 kilometre hıza çıkarak seyahat süresini 80 dakikaya indirecek." diye konuştu.

"'Uçak inmez' dedikleri havalimanımızda 2024'te 517 bin uçak trafiği gerçekleşti"

2018 yılında hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"'Uçak inmez.' dedikleri havalimanımızda 2024 yılında toplam 517 bin uçak trafiği gerçekleşti. 80 milyon yolcuya hizmet verildi. 2023 yılı sonunda Sabiha Gökçen Havalimanımızın hizmet kapasitesini ikiye katlayan ikinci pistin açılışını yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 2024 yılında 41 milyon 482 bini geçti. Tersane İstanbul projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında, sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, sosyal aktivite alanları, bin kişilik cami, kütüphane, oteller, yetmişer yatlık iki yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Yenikapı Kruvaziyer Limanı Etüt Projesi'nin ÇED ve imar planı onay süreci devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ni hizmete sunduklarını, yeni Atatürk Kültür Merkezi binasını inşa ettiklerini, Rami Kışlası'nı muhteşem bir kültür merkezine dönüştürdüklerini anımsattı.

"Koltuk ve ikbal kavgasına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik"

İstanbul'a 6 endüstri bölgesi, 18 teknopark, 427 araştırma-geliştirme merkezi ile 148 tasarım merkezi kurduklarını kaydeden Erdoğan, "Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 8 bin 235 özel sektör projesinde, yaklaşık 2 trilyon lira yatırım gerçekleşti. Ayrıca 384 bin kişilik istihdam sağladık. Daha nice yatırımı, eseri, projeyi ve hizmeti Fatih'in emaneti olan bu şehre ve İstanbullu kardeşlerimize kazandırdık." dedi.

İstanbul'la birlikte 81. il kongrelerini gerçekleştirdiklerini ve artık bu süreci nihayete erdirdiklerini belirten Erdoğan, bugünden itibaren 23 Şubat'ta yapacakları büyük kongreye hazırlanacaklarını bildirdi.

İl ve ilçe kongrelerine kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, merkez karar yönetim kurulu üyelerinin ve milletvekillerinin iştirak ettiğini anlatan Erdoğan, kendisinin de 29 il kongresine bizzat katıldığını, teşkilatlarla kucaklaşarak hasret giderdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek arzusundayım. Kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kavgasına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliği pekiştirdik." ifadelerini kullandı.

Kongre sürecinde başından itibaren gece-gündüz demeden koşturan her kademedeki partililere şükranlarını sunan Erdoğan, tüm il ve ilçe kongrelerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Göreve yeni başlayanlara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağı devredenlere emek ve gayretleri için teşekkür ederek, ahirete intikal eden tüm partililere de rahmet diledi.

Kongreden notlar

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir de konuşma yaptı.

Programın sonunda Kabaktepe ve Özdemir, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, divan üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı.

(Bitti)