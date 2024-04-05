Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu kurulduğunu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu kurulduğunu belirterek,"İki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üç devlet tek millet diyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Türkiye ve KKTC olarak her alanda iş birliğini ileriye taşıdıklarını belirterek, hedeflerinin birlikte yükselmek, refahı artırmak, iki ülkenin de demokrasi ve ekonomi standartlarını her geçen yıl daha yüksek seviyelere taşımak olduğunu söyledi.

Bu çerçevede iki ülke arasında, her yıl yenilenen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, anlaşma üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini, sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını ve Kıbrıs Türk halkının faydası, menfaati, daha üretken, müreffeh hale gelmesi için katkıda bulunacak her türlü çalışmaya destek olduklarını ifade etti.

Yılmaz, tarımsal üretimin ve potansiyelinin sürdürülmesinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ama bunu da çok akıllıca yapmak durumundayız. Hem çiftçimizin hem bütün toplumun kazanacağı bir şekilde organize etmek durumundayız. Bu çerçevede tarım konusunda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri derinleştireceğimizi ifade etmek isterim. Çeşitli alt projelerle bunu sürdürüyoruz. Diğer taraftan ekonomik boyutun ötesinde uluslararası boyutla ilgili de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Egemen eşitlik ortak yaklaşımımız çerçevesinde hareket etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da son dönemlerde güzel gelişmeler var. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde, Azerbaycan başta olmak üzere ikili temaslarda güzel gelişmeler, ilerlemeler var. Bugün de o anlamda bir müjdeyi paylaşmak isterim. Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu kuruldu bugün itibarıyla ve iki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üç devlet tek millet diyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu adımların önümüzdeki süreçte artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğimizi ve KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tüm Kıbrıs Türk halkının Ramazanı Şerif'ini, Kadir Gecesi'ni ve şimdiden bayramını tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.